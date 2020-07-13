Watch Dogs: Legion Çıkış Tarihi Belli Oldu
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Watch Dogs: Legion Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan Watch Dogs: Legion, E3 2019 sırasında duyurulmuştu. Esasen 6 Mart 2020 tarihinde çıkması beklenen oyun, daha sonradan ertelenmişti.

Watch Dogs: Legion Çıkış Tarihi Belli Oldu
13.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:47

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan Watch Dogs: Legion, E3 2019 sırasında duyurulmuştu. Esasen 6 Mart 2020 tarihinde çıkması beklenen oyun, daha sonradan ertelenmişti. Uzun süreli bir sessizliğin ardından, Ubisoft Forward sırasında yayınlanan fragmanla Watch Dogs: Legion çıkış tarihi duyuruldu.

Legion, Brexit sonrası çöküş ile karşı karşıya kalan yakın gelecekteki Londra şehrinde geçiyor. Halk gözetim devleti ve sokaklarda dolaşan özel askerler tarafından baskı altında tutulurken ve suç örgütü tarafından sömürülyorlar. Şehrin kaderi ise DedSec olarak bizlere kalmış durumda.

Serinin önceki oyunlarına göre bu defa tek bir karakteri değil; sokak dövüşçüsünden sokak yarışçısına, yıldız bir futbolcudan yaşlı bir teyzeye kadar birden fazla karakteri yönetebiliyoruz. Her karakterin kendisine özgü bir geçmişi, kişilik yapısı ve yeteneği olacak. Bu bağlamda da hangi karakteri nerede yöneteceğiniz tamamıyla size bağlı olacak. Bununla birlikte Hacker, Infiltrator ve Enforcer gibi farklı sınıflardan karakterlerin seviyelerini yükseltebilecek ve dış görünüşlerini özelleştirebileceksiniz.

Watch Dogs: Legion oyununda kullanılacak olan yeni dövüş sisteminin yanı sıra geniş bir silah ve yetenek yelpazesi de olacak. Dövüş sisteminde, eğer niyetiniz öldürmek olmazsa sonucu tutuklanmak ile kalıyor ama öldürmek için saldırıda bulunursanız da kalıcı ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. Haliyle yönettiğiniz karakterin hikayedeki rolü de sonsuza kadar bitmiş olacak.

Trafalgar Square, Big Ben, Tower Bridge, Camden, Piccadilly Circus veya London Eye gibi simgesel yerleri ziyaret edebilmenin yanı sıra, boks, futbol, yasa dışı kurye kontratları veya sokak sanatları gibi farklı farklı aktivitelere katılabileceksiniz.

Son olarak, Watch Dogs: Legion oyununu üç kişiye kadar kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Birlikte şehri keşfedip, ortak görevleri ve oyun sonu içeriklerini oynamanız mümkün olacak. Bunlara ek olarak çevrimiçi modlar, ödüller ve belirli bir temanın işlendiği etkinlikler de sizi ve arkadaşlarınızı bekleyecek.

Watch Dogs: Legion Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Watch Dogs: Legion PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için 29 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları ise yakın bir zaman sonra oyuncular ile buluşacak. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu alırsanız, PlayStation 5 versiyonuna veya Smart Delivery teknolojisi sayesinde Xbox Series X versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak.

Kaynak: Tamindir

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