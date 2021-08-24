Watch Dogs Legion 5.5 güncellemesi bugün yayınlanıyor!
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Watch Dogs Legion 5.5 güncellemesi bugün yayınlanıyor!

Watch Dogs Legion 5.5 güncellemesi bugün yayınlanıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ubisoft, Watch Dogs Legion için yeni 5.5 güncellemesini bugün yayınlayacak ve bu kapsamda tüm yama notları da belli oldu.

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından 29 Ekim 2020'de piyasaya sürülen aksiyon-macera türü oyunu Watch Dogs Legion için yeni 5.5 güncellemesi duyuruldu.

5.5 Güncellemesi, Invasion ve Extraction PVP modlarını oyuna dahil ediyor. Ek olarak bu yama, Watch Dogs: Legion of the Dead için çeşitli güncellemeleri içerisinde barındırıyor ve Legion of the Dead oyun modunu tüm platformlara getiriyor.

Yeni yama aynı zamanda PC'ye yönelik bir dizi sorunu ortadan kaldırıyor. Çevrimiçi modda bir partiden ayrıldıktan sonra özel bir lobi oluştururken oyunun çökmesine neden olabilecek bir sorunu gideriyor. Ayrıca, Lambeth Towers bölgesindeki bazı titreyen dokuları da düzeltiyor.

Watch Dogs Legion 5.5 yama notlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

WATCH DOGS LEGION 5.5 GÜNCELLEMESİ DETAYLARI

  • Maksimum mühimmat önemli ölçüde azaltıldı.
  • Düşmanlar sizi çok daha hızlı algılar.
  • Düşmanlar takviye çağırmak için çok daha hızlı olacak.
  • Çoğu yeteneğin bekleme süreleri arttı.
  • Metro istasyonu için hızlı seyahat devre dışı bırakıldı.
  • Sağlık yenilenmesi daha geç başlayacak.
  • Yeni oyun modu: Invasion: Hayranların favorisi Invasion PvP modu.
  • Yeni oyun modu: Extraction: Kripto sürücüler edindiğiniz ve verileri yüklemek için şehir genelinde yarıştığınız, diğer oyuncuların ne pahasına olursa olsun sizi durdurmaya çalışacağı 4 oyunculu herkes için ücretsiz bir mod.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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