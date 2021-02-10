Washington Wizards - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Washington Wizards - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

10.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:49
Washington Wizards - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Toronto Raptors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Washington Wizards - Toronto Raptors maçı gerçekleşecek. Washington Wizards - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHİNGTON WİZARDS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Washington Wizards - Toronto Raptors maçı, Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - Toronto Raptors maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

WASHİNGTON WİZARDS - TORONTO RAPTORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 11 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Washington Wizards - Toronto Raptors maçı, Türkiye saatiyle 03:00'da başlayacak.

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