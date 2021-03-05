Washington Wizards - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - LA Clippers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - LA Clippers maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - LA Clippers hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHİNGTON WİZARDS - LA CLİPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Washington Wizards - LA Clippers maçı, Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - LA Clippers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

WASHİNGTON WİZARDS - LA CLİPPERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak Washington Wizards - LA Clippers maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.