Washington Post: "Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor"
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Washington Post: "Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor"

Washington Post: 'Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor'
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD Başkanı Demokrat Joe Biden'ın İsrail'e verdiği destek konusunda diğer Demokrat isimlerle yaşadığı anlaşmazlığın her geçen gün arttığını yazdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD Başkanı Demokrat Joe Biden'ın İsrail'e verdiği destek konusunda diğer Demokrat isimlerle yaşadığı anlaşmazlığın her geçen gün arttığını yazdı.

Washington Post'ta "Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını "meşru müdafaa hakkı" olarak tanımlayan Biden ile bu duruşunu eleştiren Demokratlar arasındaki çatlağın derinleştiğine işaret edildi.

Sayıları her geçen gün artan bazı Demokratların, geleneksel politikalarının dışına çıkarak Biden'dan İsrail'e karşı daha sert bir tutum ve Filistin halkına daha çok destek istediğine işaret edilen haberde, son olarak dün Biden'ın Detroit'te bir Ford fabrikasına yaptığı ziyarette yaşananlar ele alındı.

Biden'ın gittiği bölgenin halkının yaklaşık yüzde 90'ının Arap Amerikalılardan oluştuğuna işaret edilen haberde, Biden'ın protestolar ile karşılandığı ve Biden'ın politikalarını en sert eleştiren isimlerden Filistin kökenli Demokrat Vekil Rashida Tlaib'in de Biden ile tokalaşma anlarının kameralara yansıdığı aktarıldı.

İsrail yanlısı olarak bilinen Demokratlar bile "gerginliğin azaltılması" çağrıları yapıyor

Tüm çağrılara rağmen Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirmekten kaçındığının vurgulandığı haberde, Biden'ın ateşkes çağrısı için de uzun süre beklediğine işaret edildi.

Öte yandan Demokrat Partideki liberal isimlerin yanı sıra, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler gibi İsrail yanlısı olarak bilinen isimlerin bile bölgede son yaşananlara hassas yaklaştıkları ve gerginliğin azaltılması çağrısı yaptıkları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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