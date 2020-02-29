Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok
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Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Türkiye'nin NATO anlaşmasının 5. maddesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığını söyledi.

29.02.2020 01:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:06
Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok

ABD'nin BM Temsilcisi Kelly Craft, 'deki saldırıya ilişkin Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı. Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda 'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu.


ABD ise İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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