Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok

29.02.2020 01:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:06

ABD'nin BM Temsilcisi Kelly Craft, İdlib'deki saldırıya ilişkin Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı. Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı ise İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle