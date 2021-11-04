WASHINGTON - İklim aktivistleri buz protestosu ile Facebook'u hedef aldı - Haberler
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WASHINGTON - İklim aktivistleri buz protestosu ile Facebook'u hedef aldı

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

İklim aktivistleri, Facebook'un iklimle ilgili yanlış bilgilendirmeyi teşvik etmedeki rolünü protesto etmek için ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binası önüne buz kütlesi yerleştirdi.

İklim aktivistleri, Facebook'un iklimle ilgili yanlış bilgilendirmeyi teşvik etmedeki rolünü protesto etmek için ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binası önüne buz kütlesi yerleştirdi. Aktivistler üzerine Facebook logosu yerleştirilen buz kütlesinin yanına "Facebook'un gezegenimizi yok etmesini durdurun" yazan pankart yerleştirdi.

WASHINGTON - İklim aktivistleri buz protestosu ile Facebook'u hedef aldı

WASHINGTON - İklim aktivistleri buz protestosu ile Facebook'u hedef aldı

WASHINGTON - İklim aktivistleri buz protestosu ile Facebook'u hedef aldı

AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
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