WASHINGTON - İklim aktivistleri buz protestosu ile Facebook'u hedef aldı
AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
İklim aktivistleri, Facebook'un iklimle ilgili yanlış bilgilendirmeyi teşvik etmedeki rolünü protesto etmek için ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binası önüne buz kütlesi yerleştirdi.
İklim aktivistleri, Facebook'un iklimle ilgili yanlış bilgilendirmeyi teşvik etmedeki rolünü protesto etmek için ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binası önüne buz kütlesi yerleştirdi. Aktivistler üzerine Facebook logosu yerleştirilen buz kütlesinin yanına "Facebook'un gezegenimizi yok etmesini durdurun" yazan pankart yerleştirdi.