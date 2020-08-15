Washington'da yaşayan Türklerden Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına destek
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Washington'da yaşayan Türklerden Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına destek

ABD'nin başkenti Washington ve çevresinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına destek vermek için bir araya geldi.

15.08.2020 01:46 | Son Güncelleme: 15.08.2020 02:00

ABD'nin başkenti Washington ve çevresinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına destek vermek için bir araya geldi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde organize edilen etkinliğe katılanlar, Türkiye lehine sloganlar atarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda seslerini yükseltti.

Türk bayrağının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan bayrakları da açan Türkler, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki "kışkırtıcı" eylemlerini de protesto etti.

AA muhabirine etkinlikle ilgili açıklama yapan TASC Eşbaşkanı Günay Evinch, "Bugün ABD'de yaşayan tüm Türkler adına Türkiye'ye desteklerimizi yineliyoruz. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin vazgeçilmez hakları var, bunları en güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin karşısına çıkmak yerine bölge ülkelerinin diyalog ve iş birliği yaklaşımıyla Ankara ile birlikte çalışmalarının daha akla uygun olduğunu belirten Evinch, "Türkiye kuşkusuz bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi. Böyle bir ülkeyle Doğu Akdeniz konusunda iş birliği yapmak ilgili ülkelerin de çıkarınadır." değerlendirmesini yaptı.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının adil bir şekilde bölüşümünün tüm paydaş ülkelerin çıkarına olduğunu ifade eden Evinch, Türkiye'nin gerçekçi politikalarla bölgedeki adımlarını attığını kaydetti.

Washington'da yaşayan Türklerden Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına destek

Kaynak: AA

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