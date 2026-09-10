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Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi

Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Okan Buruk'un öfkesi kameralara yansıdı. Sarı-kırmızılı teknik adam, Sporting yedek kulübesine art arda tekmeler atarken yardımcısı araya girerek Buruk'u sakinleştirmeye çalıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada tansiyonun yükseldiği anlardan birinde Okan Buruk oldukça sert tepki gösterdi.

YEDEK KULÜBESİNE TEKMELER ATTI

Sinirlerine hakim olamayan Okan Buruk, Sporting yedek kulübesine art arda tekmeler attı. Buruk'un kulübeye zarar vermeye çalıştığı görülen anlarda teknik heyetten müdahale geldi.

YARDIMCISI ARAYA GİRDİ

Okan Buruk'un öfkesi devam ederken yardımcısı araya girerek deneyimli teknik adamı sakinleştirmeye çalıştı. Buruk'un kulübeye tekme attığı ve yardımcısının kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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