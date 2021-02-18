Warface Türkiye Sunucusu Açtığını Duyurdu!

GAMES tarafından geliştirilen ve 2012 yılında piyasaya çıkan, çok oyunculu birinci şahıs rekabetçi oyunu olan Warface, artık Türkçe dil desteği ve Türkiye'ye özel bir sunucuyu destekliyor.

Resmi Warface Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada:

Yaptıkları açıklamada artık İstanbul'da bir sunucularının bulunduğunu ve oyunu tamamen Türkçe olarak oynayabileceğimizi belirten Warface, Türkçe bir tanıtım filmi de yayınlamayı unutmadı.

2018'den bu yana espor takımlarının bulunduğu Warface oyunu için ciddi turnuvalar düzenleniyor. En son 2020'nin Aralık ayında 51,642 $ ödül havuzlu Warface PRO.Champions V turnuvası bölgesel olarak büyük ilgi gördü. Aynı zamanda bu turnuvaların hepsi GAMES tarafından düzenleniyor. Yani GAMES espor alanına da büyük önem veriyor.

Türkçe dil desteği ve İstanbul'da Türkiye'ye özel sunucu gelmesi oyunu ülkemizde yüksek seviyelere getirebilir. Espor alanında birçok oyuncu ve espor takımları Warface'e yönelebilir diye düşünüyorum.

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Kaynak: ESporTimes