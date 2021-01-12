Wakanda Forever ne demek? Wakanda ne demek, Forever ne demek?

Wakanda hayali biridir ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur. Çizgi romanlarda olduğu gibi, dört kabile diğerlerinin yanı sıra panter tanrısı Bast'a ibadet eder ve aynı zamanda güçlü bir ruhsal atalara tapınma geleneğine sahiptir. Nehir Kabilesi timsah derisinden yapılmış yeşil giysiler giyer ve bazı erkeklerin üzerinde dudak plakası vardır. Maden Kabilesi, mayınlı, depolanan ve kullanılan Vibranyumdan sorumludur. Tüccar Kabilesi, anonimliğini korumak için bir ticaret sırasında peçe taktıkları sanat, kıyafet ve sanat eserlerinin ticaretinden ve zanaatlarından sorumludur. Sınır Kabilesi, Wakanda'nın zenginliklerinin yabancılarını ve savaş için bile beyaz gergedan yetiştirme yeteneklerini aldatmak için çiftçi kılığında Wakanda'nın dağlık sınırlarında yaşıyor. Beşinci kabile, Jabari'dir - dağlarda izole edilmiş sadık gelenekçilerdir. Wakanda'nın bir parçası olarak kabul edilirken, Kara Panter'in Jabari üzerindeki hakimiyeti zayıftır; Film sırasında liderleri M'Baku, taç giyme töreni sırasında T'Challa'yı tahtın değerli bir varisi olarak reddeder ve kendisi için hak iddia etmesi için onu tören savaşına davet eder. Her kabilenin lordları kralın konseylerinde oturuyor ve Dağ kabilesi T'Challa'nın tahtı geri almak için gaspçı N'Jadaka namı diğer Erik Kilmonger'i devirmesine yardım ettikten sonra, M'Baku'ya da bir koltuk veriliyor. onun sadakatinin tanınması için konsey. Wakanda'nın dört ana kabilesi Xhosa dilinin bir versiyonunu konuşurken, Jabari bir Igbo lehçesi konuşur. Açılış animasyon sekansı, Wakanda'nın Atlantik köle ticareti, Afrika'nın Avrupalı güçler tarafından sömürgeleştirilmesi, Birinci Dünya Savaşı ve II.Dünya Savaşı gibi Afrika'yı etkileyen çeşitli tarih olayları boyunca dış dünyanın giderek kaotik hale geldiğinin farkında olduğunu açıklıyor. Ancak geçmişin Kara Panterleri kendi ülkelerini savunmaya adanmışlardı ve müdahale etmediler, bunun yerine Wakanda'yı dünyadan saklamayı seçtiler.

WAKANDA FOREVER SELAMLAŞMASININ YAYGINLAŞMASI

Filmin anlatımındaki temel gerilim, yeni Kara Panter T'Challa'nın, Wakanda'yı kral olarak saklama ve savunma sadakati ile sarsılan dünyaya sınırlarının ötesindeki yardım etme vicdanı arasında parçalanmış olmasıdır. Erik Killmonger daha sonra tahtı ele geçirmek için Wakanda'ya gelir - T'Challa'nın Wakanda'nın izolasyonculuğunu sona erdirme arzusunu yansıtır, ancak Wakanda'nın gelişmiş teknolojilerini ve silahlarını kullanarak dış dünyayı fethederek. Sonuçta T'Challa, Killmonger'ı yener ve Wakanda'nın gerçek doğasını Birleşmiş Milletler'deki bir konuşmasında dünyaya açıklamaya karar verir. Filmin popülaritesi, dünyanın dört bir yanındaki sporcular ve ünlüler arasında zaferlerinin ardından "Wakanda Forever" selamlarını atma eğilimine yol açtı.

NBA tarihini en önemli oyuncuklarından LeBron James ve dünyanın başarılı Formula sürücülerinden Lewis Hamilton'ın, Chadwick Boseman'ı Wakanda selamıyla uğurlaması mirasının yaşamaya devam edeceğini gösteriyor.