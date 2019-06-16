VW'ye çağrı: Yeni fabrikanı buraya kur

ALMAN otomotiv devi Volkswagen'ın yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) açıklamalarda bulundu. Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye'nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, Opel'in Torbalı'da satışta olan yerini önerdi. Skoda ve Seat'ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığı belirtilen haberde, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel fabrikasının bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğü vurgulandı.

100 MİLYON EURO TEŞVİK

Görüşmelerde arazinin İzmir demir yolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon Euro'luk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını yazdı. Opel'in tesislerinin atıl kalmaması ve yerli otomobilin ilçeye gelmesi için çalışmalar yürüten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Liman, havayolu, demiryolu bağlantısı ile bölgenin en cazip yeri Torbalı'dır. Otomobil üretiminde tecrübemiz var. Lojistik, iş gücü ve yan sanayi konusunda gerek Türkiye gerekse de Balkanlarda örneği bulunmayan bir konumdayız" dedi.

Olgun, "Şu anda 54'ü yabancı sermayeli olmak 750 üretim tesisi kentimizde faaliyet gösteriyor. Uluslararası dev firmalara ev sahipliği yapan Torbalı'nın 1 milyar dolarlık ihracatı ile 100'ün üzerinde ülke ile lojistik ağı var. Otoban otoyol, hızlı tren ve demiryolu hattı, liman ve havaalanı ile Torbalı, Volkswagen için de en uygun yatırım bölgesi" dedi.