Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentindeki bir hastanede görev yapan ve adı açıklanmayan doktor, salgının ilk günlerinde yetkililerin açıklama yapmamaları konusunda uyardıklarını ve salgının 52 gün boyunca gizlendiğini öne sürdü.

Koronavirüs salgını ile ilgili hazırlanan '54 Gün' adlı belgesele konuşan doktor, yetkililerin kendilerini salgınla ilgili açıklama yapmamaları yönünde uyardığını ve sağlık personelinin maske takmasına izin verilmediğini söyledi.

Bilinen ilk koronavirüs vakası ile birlikte Çin'in Vuhan'ı kapatması arasında geçen 54 günlük süreyi ele alan belgesel, Çin'in koronavirüs salgınını örtbas etmeye çalışması, sağlık çalışanlarını da sessiz kalmaları için sindirmeye yönelik erken hareket etmelerine dair şüpheleri artıran önemli bilgilere ışık tutuyor.

"KONTROLDEN ÇIKMIŞTI VE PANİĞE KAPILMAYA BAŞLADIK"

10 Ocak 2020'de çalıştığı hastanenin solunum yolları hastalıkları bölümünün dolduğunu belirten Vuhanlı doktor, dünyayı sarsan belgeselde "Kontrolden çıkmıştı ve paniğe kapılmaya başladık" ifadesini kullanıyor. İtirafı yapan doktorun çalıştığı Vuhan'daki hastaneden de görüntü paylaşan BBC, Çinli yetkililerin virüsü 52 gün gizlediğini belirtiyor.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı. Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

"İNSANDAN İNSANA BULAŞTIĞINI HERKES BİLİYORDU"

Doktor, "Virüsün insandan insana bulaştığını herkes biliyordu, bir aptal bile bunu bilebilirdi. Peki o zaman neden öyle olmadığını söylersin ki? Bu durum bizi çok şaşırttı ve kızdırdı" dedi. Birkaç hafta içinde yüzlerce, belki de binlerce şüpheli vaka olduğunu söyleyen doktor, o zamana kadar resmi olarak yalnızca 41 vakanın rapor edildiğini söyledi.

Amerikalı virolog Ian Lipkin BBC'ye yaptığı açıklamada, virüs söylentilerinin dolaşmaya başlamasıyla birlikte Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı George Gao'nun yılın başlarında kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Lipkin, Gao'nun kendisinde virüs tespit ettiklerini ve yüksek oranda bulaşıcı olmadığını söylediğini aktardı.