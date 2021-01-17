Vuhan Laboratuvarı'nda bilim insanlarından kritik itiraf
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Vuhan Laboratuvarı'nda bilim insanlarından kritik itiraf

17.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:49
Vuhan Laboratuvarı'nda bilim insanlarından kritik itiraf

Koronavirüsün çıkış yeri Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldığını itiraf etti.

Koronavirüsün çıkış yeri Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları,  koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldığını itiraf etti.

Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan bilim insanları, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı. İngiliz medyası Dailymail'de yayınlanan kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi. Hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, koronavirüsün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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