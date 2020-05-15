Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
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Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüz maskesiyle koşan adamın akciğeri patladı. Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini söyledi.

Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
15.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:06

"nypost.com"daki haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın akciğerinin patladığı belirtildi. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın kaldırıldığı Vuhan Merkez Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi.

Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı.

"MASKE TAKTIĞI İÇİN GERÇEKLEŞTİ"

Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraks'a duyarlı olduğunu ve olayın koşarken maske taktığı için gerçekleştiğini ifade etti.

Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Dünya Manşet

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