Vuhan'da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi Çin'in Hubey eyaletinde bulunan ve hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentinde askeri endüstri tekrar aktif hale geldi.

Çin'in Hubey eyaletinde bulunan ve hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentinde askeri endüstri tekrar aktif hale geldi. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), işçilerin 'henüz açıklanmayan büyük bir proje' için fazladan mesai yaptıklarını duyurdu.

Çin medyasında yer alan habere göre, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı Vuhan kentinde askeri endüstrinin çarkları tekrar dönmeye başladı. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), henüz 'açıklanmayan büyük bir proje' için işçilerin 3 Mart'tan beri fazladan mesai yaparak çalıştıklarını duyurdu. Şirket, Çin donanmasındaki denizaltıları ve gemileri üretiyor.

Kaynak: DHA