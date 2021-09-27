Vücudu toprağa gömülü bulunan bebek tedavi sonrası korumaya alınacak

ADIYAMAN'da, öğrenciler ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunduktan sonra hastanede tedaviye alınan bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verilen bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak.

Olay, cuma günü, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hemşirelerin 'Fatma' ismini verdiği bebeğin tedavisi devam ederken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından durumu yakından takip edilen Fatma bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından koruma altına alınacak.