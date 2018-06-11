Vücudu Morarmaya Başlayan Küçük Kıza Geç Teşhis Konulunca Bacağını Kaybetti

Anne Aimee ve ikinci eşi Craig'in düğününde 7 yaşındaki Brogan da nedime olmuştu. Bunun üstünden 14 gün geçtikten sonra Brogan hastanede can çekişeceğini bilmiyordu.

Newsner'in haberine göre, başta herkes Brogan'ın vücudundaki morlukların yaramaz oluşundan kaynaklandığını düşündü.

Morluklar Brogan'ın bütün vücuduna yayılınca Aimee bunun daha ciddi bir şey olduğunu anladı.

Menenjit teşhisi koyulan kız çocuğu Birmingham Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meningokoksik menenjit, geç teşhis koyulması halinde hastaların hayatına mal olduğundan doktorların elinden de fazla bir şey gelmedi.

Aimee, Daily Mail'e "Bu hafta olanlar hayata bakış açımı değiştirdi. Hayatta neyin önemli neyin önemsiz olduğunu artık daha iyi görüyorum" dedi.

Brogan protez ayağı sayesinde tekrardan kendi ayakları üstünde durmaya başladı.

Brogan'ın annesinin kuzeni Lisa Reece, "Bu bir yetişkinin başına gelse bile sabredemezdi. Yedi yaşında olmasına rağmen inanılmaz zorluklara göğüs gerdi" dedi.

Hastalığın uzun vadede hangi sorunlara yol açacağı bilinmiyordu. Ailenin gözü her daim kızlarının üstündeydi. 2018 yılında küçük kızın diğer bacağının da ampüte edilmesi gerektiğine karar verildi.

Brogan bunu duyunca çok üzüldü. Ancak gücünü topladı ve bir an önce operasyonun gerçekleşmesini istedi.