VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları

Türkiye'nin ilk profesyonel ve resmi VALORANT ligi için artık sayılı günler kaldı. Kapalı elemelerin heyecan dolu ilk gününün ardından bugün takımlar lige çıkabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Bugün oynanan dört maçın sonunda iki takım VRL Türkiye: Birlik ligine yükselirken, iki takım da elenerek ligde mücadele etme şansını kaybetmiş oldu.

Eleme Maçları

Günün ilk maçı olan A Grubu Eleme Maçı'nda Karagümrük Espor ve 3 Gün Yeter takımları karşı karşıya geldi. İlk harita olan Icebox haritasında başa baş geçen bir mücadelenin sonunda galibiyete ulaşan taraf 13-11'lik skorla 3 Gün Yeter oldu. Fakat 3 Gün Yeter bu başarılı mücadelesini serinin diğer haritalarında sürdüremedi. Ascent haritasını 13-3, Breeze haritasını da 13-4 kazanan Karagümrük Espor, seriyi 2-1 kazandı. 3 Gün Yeter, kapalı elemelere veda eden ilk takım oldu.

Günün ikinci maçı olan B Grubu Eleme Maçı'nda ise Galakticos ve Zero Zone ekipleri, turnuvaya tutunabilmek için mücadeleye çıktı. Galakticos ekibi, müthiş bir oyun ortaya koyarak Ascent haritasını 13-4'lük skorla kazandı. Haven haritasında ise ilk haritanın aksine başa baş bir karşılaşma olsa da yine de Galakticos 13-11'le bu haritayı da kazandı ve seriyi 2-0 tamamladı. Zero Zone ise turnuvaya veda etti.

Kazananlar Maçları

Günün üçüncü karşılaşmasında ise Fenerbahçe Espor ve Futbolist, VRL Türkiye: Birlik'e yükselen ilk takım olabilmek için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Espor ilk harita olan Icebox haritasına çok iyi bir başlangıç yaptı. Zorlu rakibi Futbolist, bir şekilde bu oyuna karşılık verdi. Başa baş geçen bir mücadelenin ardından Fenerbahçe Espor ilk haritayı 13-11 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Breeze haritasına da iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertli ekip yine sıkı bir mücadelenin ardından 13-9 kazanan taraf oldu. Futbolist'i 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe Espor, VRL Türkiye: Birlik'te mücadele etmeye hak kazanan ilk takım oldu. Futbolist ise 31 Ocak Pazartesi günü Karagümrük Espor ile A Grubu Karar Maçı'na çıkacak.

Günün son karşılaşması B Grubu Kazananlar Maçı'nda Fire Flux Esports ve Beşiktaş Esports karşı karşıya geldi. Fire Flux Esports, Breeze haritasını 13-8 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Fracture haritasına iyi başlayan taraf Beşiktaş Esports oldu. Fakat siyahlı beyazlı ekip Fire Flux Esports'un maça ortak olmasına engel olamadı. Normal süresi 12-12 beraberlikle biten haritanın ilk uzatma evresinde 2 tur üst üste kazanan Fire Flux Esports, seriyi 2-0 kazanarak Fenerbahçe Espor'un ardından VRL Türkiye: Birlik'e yükselen ikinci takım oldu. Beşiktaş Esports ise 31 Ocak Pazartesi günü Galakticos ile B Grubu Karar Maçı'nda karşı karşıya gelecek.

Günün Sonuçları