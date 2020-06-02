Voyagers Filmi Voyagers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Voyagers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

“Voyagers”, çok nesilli bir görev için uzaya gönderilen 30 çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocukların yeni keşfedilmiş bir gezegene varması ve oraya yerleşmesi planlanmıştır. Uzay gemisinin yetişkin kaptanı gizemli bir şekilde öldürüldüğü zaman genç mürettebat kaosa sürüklenir. İlkel ve kabilesel bir hayata geri dönen çocuklar, en vahşi ve hayvani isteklerine boyun eğer.

Yönetmen: Neil Burger

Senaryo: Neil Burger

Oyuncular: Colin Farrell, Tye Sheridan, Isaac Hempstead-Wright, Lily-Rose Depp, Viveik Kalra, Fionn Whitehead, Stephen Rannazzisi , Archie Renaux, Chanté Adams, Madison Hu, Quintessa Swindell, Veronica Falcón, Rafi Wilder, Ioana Teodora Nimigean, Vlad Ionut Popescu, Miranda Phan, Victoria Ecaterina Moraru, Wern Lee, Archie Madekwe, Pan Jiaqiang, Reda Elazouar, Nicholas Samuel Sealey, Irina Artenii, Theodor Soptelea, Andrei Cristian Anghel, Lou Llobell, Ioana Brumar

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Voyagers

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com