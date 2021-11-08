Vosvos severler kırsaldaki sahipsiz canları unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vosvos severler kırsaldaki sahipsiz canları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vosvos severler kırsaldaki sahipsiz canları unutmadı

Eskişehir Eskivos Kulübü ve Besleme Grubu üyeleri, kırsalda yaşayan sahipsiz hayvanlar için yapılan kulübeleri tamir etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Eskivos Kulübü ve Besleme Grubu üyeleri, kırsalda yaşayan sahipsiz hayvanlar için yapılan kulübeleri tamir etti.

Eskivos Başkanı Metin Çakır ve Besleme Grubu Başkanı Metin Çakır'ın da aralarında bulunduğu 35 kişilik ekip, Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde kırsalda yaşayan hayvanlar için harekete geçti. Sahipsiz canlar için daha öncede yapılan zarar görmüş kulübeleri tamir eden ve brandayla kaplayan ekip, yaklaşık 6 saat boyunca uğraştı. Ayrıca hayvanların mama ve su kapları da yenilendi. - ESKİŞEHİR

Vosvos severler kırsaldaki sahipsiz canları unutmadı

Vosvos severler kırsaldaki sahipsiz canları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title