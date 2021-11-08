Vosvos severler kırsaldaki sahipsiz canları unutmadı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Eskivos Kulübü ve Besleme Grubu üyeleri, kırsalda yaşayan sahipsiz hayvanlar için yapılan kulübeleri tamir etti.

Eskivos Başkanı Metin Çakır ve Besleme Grubu Başkanı Metin Çakır'ın da aralarında bulunduğu 35 kişilik ekip, Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde kırsalda yaşayan hayvanlar için harekete geçti. Sahipsiz canlar için daha öncede yapılan zarar görmüş kulübeleri tamir eden ve brandayla kaplayan ekip, yaklaşık 6 saat boyunca uğraştı. Ayrıca hayvanların mama ve su kapları da yenilendi. - ESKİŞEHİR