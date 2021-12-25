Volvo Cars ve Northvolt'dan batarya yatırımı

Volvo Cars ve Northvolt, batarya geliştirmek ve üretmek için 30 milyar Kron yatırımın parçası olarak Göteborg'da ortak bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi açacak.

2022 yılında faaliyete geçecek olan Ar-Ge merkezi, Göteborg'da istihdam yaratacak ve Volvo Cars'ı batarya hücresi geliştirmeyi ve üretmeyi uçtan uca mühendislik yeteneklerinin bir parçası haline getiren birkaç otomotiv markasından biri haline getirecek.

Her iki şirket tarafından bu yılın başlarında duyurulan ortaklığın ardından, Volvo Cars ve Northvolt, yeni nesil tamamen elektrikli Volvo otomobilleri için bataryaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim için bir ortak girişim oluşturmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladı.

Göteborg'daki yeni araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezinin ardından Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurulacak. Söz konusu tesis, yeni nesil tamamen elektrikli Volvo ve Polestar otomobillerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş yeni nesil ileri teknoloji batarya hücreleri üretecek. Tesisin kesin konumunun 2022'nin başlarında teyit edilmesi bekleniyor.

Ar-Ge merkezi, Volvo Cars'ın kendi Ar-Ge operasyonlarına ve Northvolt'un İsveç'in Västerås kentindeki mevcut inovasyon kampüsü Northvolt Labs'e yakın olacak ve batarya teknolojileri geliştirirken sinerji ve verimlilik sağlayacak.

"Northvolt ile ortaklığımız, gelecek nesil tamamen elektrikli Volvo otomobilleri için yüksek kalite ile ve sürdürülebilir şekilde üretilmiş bataryaların tedarikini sağlayacak." şeklinde konuşan Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson şunları söyledi; "Aynı zaman tamamen elektrikli bir otomobil şirketine dönüşümdeki yetkinliklerimizi ve konumumuzu güçlendirecek."

Ortaklık, Volvo sürücülerine menzil ve hızlı şarj süreleri gibi özelliklere sahip özel yapım bataryalar geliştirmeye odaklanacak. Volvo Cars, kendi bataryalarını geliştirip ürettiği gerçek bir uçtan uca sistem oluşturmak için Northvolt ile birlikte çalışıyor. Bu derin entegrasyon, bataryanın bir elektrikli otomobildeki en büyük maliyet kalemi ve ayrıca karbon ayak izinin büyük bölümünü temsil ediyor olmasıyla çok büyük öneme sahip.

Northvolt CEO'su Peter Carlsson ise "Volvo Cars, Avrupa'da çok düşük karbon ayak izi ile üretilen ve yeni nesil elektrikli araçlardan en iyi performansı elde etmek üzere araç entegrasyonu yoluyla optimize edilen batarya hücresi tedarik zinciri oluşturmak için mükemmel bir ortak" dedi.

Volvo Cars ve Northvolt, Avrupa'da bir ortak batarya tesisi için en uygun yeri bulmak için karar sürecinin son aşamasında. Tesis, yılda yaklaşık yarım milyon araca batarya tedarik etmek üzere 50 gigawatt saate (GWsa) kadar yıllık üretim kapasitesine sahip olacak. 2023 yılında inşasına başlanacak olan tesisin 3.000 kişiye istihdam sağlaması ve 2026'da geniş ölçekli üretime başlaması bekleniyor.

Northvolt ile yapılan ortaklık, batarya tedarik anlaşmalarının yanı sıra, Volvo Cars'ın iddialı elektrikliye geçiş planlarının bir parçası olan Avrupa batarya hücresi gereksinimlerini de garanti altına alıyor. Şirket bu on yılın ortasına kadar satışların yarısının tamamen elektrikli otomobillerden oluşmasını ve 2030 yılına kadar sadece tamamen elektrikli otomobil satmayı hedefliyor.

Northvolt ortaklığı, Volvo Cars'ın premium elektrikli otomobil segmentinde lider olma ve 2030 yılına kadar sadece tamamen elektrikli araçlar satma hedefinin temelini oluşturuyor. Ayrıca, Volvo Cars'ın kendi geliştirme becerilerini güçlendirmede önemli bir adımı temsil ediyor.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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