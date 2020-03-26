Volvo Cars'dan yeni pil montaj hattı Volvo Cars, Belçika’nın Ghent şehrinde yer alan üretim tesisinde yeni bir pil montaj hattının açılışını yaptı.

Volvo Cars, Belçika'nın Ghent şehrinde yer alan üretim tesisinde yeni bir pil montaj hattının açılışını yaptı.

Volvo Cars'ın ilk tam elektrikli otomobili XC40 Recharge P8'in üretimi de bu yıl, yine bu tesiste gerçekleştirilecek.

Açılış, markanın iddialı elektrifikasyon stratejisini ve iklim eylem planı için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Volvo Cars, 2040 yılına kadar iklim-nötr bir şirket olma hedefine doğru ilerlerken, 2018-2025 yılları arasında otomobil başına karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tam elektrikli, kalanının ise hibrit otomobillerden oluşmasını planlayan Volvo Cars, önümüzdeki beş sene boyunca, her sene piyasaya tam elektrikli bir otomobil sürecek. Tamamen elektrikli veya hibrit motora sahip tüm Volvo modelleri "Recharge" olarak adlandırılacak.

Global üretim operasyonları başkanı Geert Bruyneel, "Bu önemli anı, burada Ghent'teki çalışanlarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Pil montaj hattına sahip fabrikalarımızın ilki olan Ghent, üretim ağımızı elektrifikasyona hazırlama sürecinde öncü bir rol oynuyor" dedi.

Pil montajı, şirket önümüzdeki yıllarda tüm model yelpazesini elektriklendirmeye devam edeceği için Volvo Cars'ın küresel üretim operasyonlarının önemli bir parçası haline gelecek. Ghent tesisi, diğer üretim tesislerine süreç optimizasyonu ve verimliliği açısından önemli bilgiler sağlayacak.

Şirket, bu yılın başlarında, ABD'nin Güney Karolina eyaletinde, Charleston şehrinin dışında yer alan fabrikasında bir pil montaj hattı kurmayı planlandığını duyurmuştu. Bu montaj hattının inşaatına bu sonbaharda başlanması bekleniyor.

Şirket ayrıca, Çin'in Luqiao kentinde, Volvo tarafından işletilen bir üretim tesisinde, CMA platformu üzerinde Volvo otomobiller ve kardeş markaları olan Polestar ve LYNK & CO modellerinin yanı sıra pilli elektrikli araçlar üretecek.

Volvo Cars geçtiğimiz sene, önemli iki küresel pil tedarikçisi firma olan Çin'li CATL ve Güney Kore'li LG Chem ile uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalamıştı. Anlaşmalar, önümüzdeki on yıl için, XC40 Recharge P8 de dahil olmak üzere yeni nesil Volvo ve Polestar modelleri için pil tedarikini kapsıyor.

Ghent, Avrupa'da Volvo Cars tarafından işletilen iki otomobil üretim tesisinden bir tanesi ve 1965'ten beri Volvo otomobiller üretiyor. Tesiste şu anda yaklaşık 6.500 kişi istihdam ediliyor.

XC40 Recharge P8, tam elektrikli Volvo model ailesinin ilki ve şirketin ilk tam elektrikli otomobili olma özelliği taşıyor. XC40 Recharge P8, ayrıca Google'ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen yepyeni bir bilgi-eğlence sistemine sahip ilk Volvo olma özelliğine sahip.

En çok satan XC40 SUV'un tamamen elektrikli bir versiyonu olan ve prestijli "Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü"nü kazanan ilk Volvo olan XC40 Recharge P8, Geely Group içinde ortak geliştirilen gelişmiş bir modüler araç mimarisi CMA üzerinde üretiliyor.