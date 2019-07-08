Volkswagen'in Elektrikli Yarış Aracı, 20 Yıllık Tırmanma Rekorunu Kırdı (Video)

Fomula 1 gibi yarışlarda rekorlar pek de uzun ömürlü olmaz. Otomobiller ve yarış teknolojileri sürekli geliştiği için rekorlar, 1 ya da 2 yıl içerisinde yenilenir. Goodwood Hız Festivali'nin rekoru ise 20 yıldır kırılamıyordu.

Yeni rekor, Volkswagen ID R elektrikli yarış otomobilinin oldu. Romain Dumas kontrolündeki araç, 1.86 kilometrelik tırmanma pistinde rekoru iki defa geliştirdi. İlk gün 41.18 saniye ile rekoru eline geçiren Dumas, ikinci gün bu rekoru 39.90 ile 40 saniyenin altına çekmeyi başardı.

Bir önceki rekor, 780 beygirlik bir McLaren Mercedes MP4/13 kullanan Nick Heidfeld tarafından 1999'da kırılmıştı. Heidfeld, parkuru 41.6 saniyede tamamlamıştı.

Volkswagen ID R ve sürücüsü Dumas, Pikes Peak ve Almanya'daki Nürburgring-Nordscleife'de de rekor kırmıştı.

Araç, Goodwood'daki rekor için özel olarak hazırlandı. Daha küçük bir batarya kullanılarak ağırlığı azaltılan aracın güç çıkışı da kısa süreli hızlanma için optimize edildi. Araçta sürtünmeyi azaltıcı bir sistem kullanıldı.

ID R, Volkswagen'in elektrikli otomobil segmentindeki amiral gemisi olacak. Firma, uzun süredir bu araçları piyasaya hazırlıyor. İlk çıkacak araç, ID 3 olacak. VW her yıl 100 bin ID 3 satmayı planlıyor.

ID 3 hatchback modeli, VW'in yeni Modüler Elektrikli Sürüş(MEB) Aracı ile üretilecek olan ilk otomobil olacak. 2016 yılında kurulan MEB platformu, oldukça esnek bir platform ve çok sıradan parçaları kullanarak farklı üretimler yapmayı sağlıyor. Maliyetleri oldukça azaltan bu yöntem, VW'in 20'den fazla tamamen elektrikli otomobilden oluşan bir portfolyo oluşturma hedefine de yardımcı olacak.