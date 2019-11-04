Volkswagen'in elektrikli modeli ID.3'ün üretimi başladı

04.11.2019 16:34

Volkswagen bu üretimle dünyanın en büyük elektrikli araç atılımına da adım atmış oldu; 2028 itibarıyla Grup, yaklaşık 70 elektrikli modeli pazara sunmayı planlıyor.

İlk ID.3'ün montaj hattından çıkışı kapsamında düzenlenen törene, Almanya Başbakanı Dr. Angela Merkel ve Volkswagen Grup CEO'su Dr. Herbert Diess katıldı.

ID.3'ün üretimine başlanan Zwickau fabrikası, 2021 yılında tamamlanması planlanan dönüşüm çalışmaları sonrasında Avrupa'nın en büyük ve en verimli elektrikli otomobil üretim tesisi olacak.

Volkswagen, E-Mobilite stratejisi kapsamında tamamen elektrikli ilk modeli olan ID.3'ün üretimine başladı. Önümüzdeki günlerde yollara çıkacak olan ilk ID.3, Almanya Başbakanı Dr. Angela Merkel ve Volkswagen Grup CEO'su Dr. Herbert Diess'in de katıldıkları bir törenle banttan indirildi.

Herkes için e-mobilite

Temiz, etkileyici ve ulaşılabilir "e-mobilite"yi otomotivin geleceği olarak gören Volkswagen, aynı zamanda karbon nötr mobiliteye ulaşmanın en iyi ve en etkili yolu olarak tanımlıyor. Grup, önümüzdeki 10 yıl boyunca yaklaşık 70 yeni elektrikli model pazara sürülecek. Hedef, e-mobiliteyi mevcut niş pozisyonundan çıkarıp toplumda merkezi bir konuma getirmek. ID.3, yeni elektrikli otomobil neslinde seri üretimi başlayacak ilk model olacak. Model e-mobilite için özel olarak tasarlandı ve bu teknolojinin sunduğu fırsatları sonuna kadar kullanıyor.

Beetle ve Golf'ten sonra, yeni bir dönemin habercisi

ID.3'ün üretimine başlanması, otomotiv dünyasının efsanevi modelleri arasında yer alan Beetle ve Golf'ten sonra Volkswagen markası için en önemli dönüm noktası; Zwickau da, otomotiv endüstrisinde bu yeni dönemin öncü fabrikası olarak dikkat çekiyor.

"MEB" (Modüler Elektrik Platformu)

ID.3, Volkswagen'in MEB (Modüler Elektrik Platformu) teknolojisine dayanan ilk modeli. Markanın elektrikli araç atılımının teknik ve ekonomik omurgasını oluşturan MEB'in (Modüler Elektrik Platformu) kalbini, aracın alt zeminine entegre edilmiş yassı, ölçeklenebilir, yüksek voltajlı bir batarya oluşturuyor. 2021 yılında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçecek olan Zwickau'da, Grup'un diğer markaları için aynı platforma dayalı altı model üretilecek.

Zwickau tesisi bir ilk oldu

Volkswagen, içten yanmalı motorlara sahip otomobil üreten büyük bir fabrikayı, tamamen elektrikli otomobil üreten bir tesise dönüştüren ilk büyük otomobil üreticisi unvanını aldı. Aşamalı dönüşümüne 2018 yılında başlanan ve 2021'de bütünüyle tamamlanacak olan Zwickau tesisleri, sürecin sonunda, Avrupa'nın en büyük ve en verimli elektrikli otomobil fabrikası olacak.

Avrupa'nın en büyük elektrikli otomobil fabrikasına dönüşüm

Zwickau tesisinin dönüşümü aşamalar halinde ve normal işletme faaliyetleri devam ederken tamamlanıyor. 2018 yılında başlanan çalışmaların ilk aşamalarında kaporta atölyesi, boyahane ve altyapı tesisleri kapsamlı bir şekilde modernize edildi ve yenilendi. Tüm konveyör teknolojisi elektrikli araçlara uygun hale getirildi. Ayrıca, iki montaj hattının ilkinin dönüşümü de tamamlandı ve ilk ID.3 de bu banttan indirildi. 1.700 robotun, sürücüsüz taşıma

sistemlerinin ve tam otomatik üretim süreçlerinin kullanıldığı Zwickau, geleceğin seri elektrikli otomobil üretiminin ilk örneği.

330 bin elektrikli otomobil üretecek

Tesislerde ID üretim çalışmaları devam ederken, aynı zamanda, 2020 yılı ortasına kadar Golf Variant modelinin üretimi de devam edecek. Bu tarih sonrasında ikinci montaj hattı da ilk montaj hattıyla birlikte elektrikli otomobil üretim hattına dönüştürülecek ve 2020 sonunda devreye alınacak. 2021'den itibaren son genişleme aşamasında, Zwickau'da yılda 330 bin tamamen elektrikli araç üretilecek.

12 yeni üretim holü ve bina

Üretim hatlarının dönüştürülmesine ek olarak, Zwickau tesisinde günlük üretim kapasitesini 1.350 araçtan 1.500 araca çıkarma planı doğrultusunda toplam 12 adet yeni üretim holü ve bina inşa ediliyor. Dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte Zwickau, esnek, dijital, yüksek teknolojik özellikleriyle verimliliği arttırılmış bir tesis olacak ve dijitalleşme, üretimin tüm aşamalarında etkisini gösterecek.

Zwickau, Volkswagen'in e-mobilite dönüşümünün başlangıç noktası olurken, yakın gelecekte, üretime başlayacak 8 farklı tesis ile Volkswagen, en büyük elektrikli otomobil üretim ağına sahip olacak.

Kaynak: Bültenler