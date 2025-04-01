Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Konak'ın ölüm haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Volkan Konak kaç yaşında öldü?

VOLKAN KONAK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

KKTC'de hayatını kaybeden Volkan Konak'ın otopsisi tamamlandı, ölüm sebebinin ileri tetkiklerle belirleneceği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele ilçesinde sahne aldığı sırada aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi otopsi için sabahın erken saatlerinde Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildi. Saat 10.30'da başlayan otopsinin tamamlandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Volkan Konak'ın otopsisinde ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirtildi. Ünlü sanatçının cenazesinin İstanbul'a gönderilmek üzere uçağa alındığı bildirildi.

Sahnede fenalaşmıştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla sahne almak için KKTC'ye gelen 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede aniden fenalaşmıştı. Sahnede şarkısını söylerken şarkının sözlerini unutan Konak, diğer şarkıda ise arkadaşına midesini gösterdikten kısa süre sonra sahnede yere yığılmıştı. İlk müdahale konser alanında bulunan sağlık ekipleri ve hekimler tarafından yapılırken, ambulansın 12 dakika içerisinde otele geldiği bildirildi. Yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen Konak, ileri yaşam ünitesine bağlanmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yaratırken cenaze töreninin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Konak'ın cenazesi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Çarşamba günü ise Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.

Volkan Konak 58 yaşında öldü.