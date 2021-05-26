Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
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Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş resmi ziyareti kapsamında ülkelerinden kaçtıkları Cox's Bazar şehrindeki kampta bulunan Arakanlı Müslümanları ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş resmi ziyareti kapsamında ülkelerinden kaçtıkları Cox's Bazar şehrindeki kampta bulunan Arakanlı Müslümanları ziyaret etti.

BM'nin 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş resmi ziyaretinin 2'nci gününde Arakanlı Müslümanların barındığı kampları ziyaret etmek üzere başkent Dakka'dan Cox's Bazar şehrine gitti. Ziyarete dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bozkır, "Arakan'daki dehşet ve mezalimden kaçan ve emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox's Bazar'daki kamplarında bir araya geldim. Yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını, geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinledim" ifadelerini kullandı.

TÜRK SAHRA HASTANESİNİ DE ZİYARET ETTİVolkan Bozkır, Cox's Bazar'da Arakanlı mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren Türk Sahra Hastanesi'ni de ziyaret etti. Bozkır ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cox's Bazar'daki Arakanlı mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik en kapsamlı hizmeti 9 no'lu kampta bulunan Türk Sahra Hastanesi sağlıyor. Buradaki mevcudiyeti ve hizmetleri önemli, anlamlı, gurur verici. Ziyaretimde hastane yöneticileri ve personelinden bilgi aldım" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bozkır, Arakan Müslümanlarına kapılarını açan Bangladeş hükümeti ve halkına da BM Genel Kurul Başkanı olarak teşekkür etti.


Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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