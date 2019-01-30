Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: AnafartalarHakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret FidanÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Buse Melis Kara, Sabriye...
Salon: Anafartalar
Hakemler:
Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Bihter
Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek AAksoylu, Işıl Öz)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol
İhtisas: Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt)
Setler: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25
Süre: 120 dakika (28, 23, 43,
26)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi
16. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas,
deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA