Vodafone Operatör Adını #EvdeKal Olarak Değiştirdi!
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Koronavirüs, Teknoloji

Vodafone Operatör Adını #EvdeKal Olarak Değiştirdi!

Koronavirüsü nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları önerilmekte. Vodafone da aldığı karar ile operatör ismini değiştirdi.

#EvdeKal

19.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:33
Vodafone Operatör Adını #EvdeKal Olarak Değiştirdi!

Koronavirüsü nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları önerilmekte. Vodafone da aldığı karar ile operatör ismini değiştirdi.

#EvdeKal

Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediliyor. #EvdeKal hastagi Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. Vodafone da operatör ismini #EvdeKal olarak değiştirerek sosyal medyada yapılan çağrıya katıldı.

Vodafone ismini evdeKal yapmış canım sen bedava internet ver ben istersen bir ömür evde kalırım pic.twitter.com/7ZunGCuymG

— lunatik (@adolfhitlersu) March 19, 2020

Operatör ismini #EvdeKal diye değiştiren Canım Vodafone ??#vodafone pic.twitter.com/BjkgxOqssW

— Handan ?? (@kiyisindayim_) March 19, 2020

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy açıklamasında şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınına karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de eşi benzeri görülmemiş tedbirler alınıyor. Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Müşterilerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçtik. Her zamankinden daha yoğun kullandığımız akıllı telefonların ekranlarına '#EvdeKal TR' ibaresini yerleştirdik. Müşterilerimize hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumak için bir süre evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu süreçte milletimizin yanındayız. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

Tüm Vodafone kullanıcılarının operatör ismi #EvdeKal olarak değiştirildi. Cihazınızda böyle bir isim görmüyorsanız cihazınızı bir kez kapatıp açmanız yeterli olacaktır. Şu ana kadar koronavirüsten dolayı 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 191 kişi de virüs tespit edildi.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmanız için evden gerek duymadıkça çıkmamız gerekiyor. Ellerinizi sık sık yıkamayı ve dezenfekte etmeyi unutmayın.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Bu belirtiler grip ile aynı.

Kaynak: Tamindir

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Manşet

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