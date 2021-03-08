Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sunucu tahminleri
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sunucu tahminleri

08.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:19
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sunucu tahminleri

Zirvede euphonylol yer almakta.

League of Legends 2021 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminde 7. haftayı oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık. Lolespor tarafından sunuculara ve izleyicilere yapılan maç sonu kim kazanır tahminlerinde ise 7. haftanın ardından zirve yarışında durum şu şekilde oldu;

7 haftalık lig serüveninde oynanan 70 maçın ardından 51 doğru tahmini ile zirvede bulunmakta. Hemen ardında ikinci sırada izleyicilerin karşılaşmalardan önce oy verdiği  Lolespor resmi  hesabı 50 doğru tahmin ile yer alırken üçüncü sırada ise   50 doğru tahmin ile zirve yarışını takip etmekte.

Şampiyonluk Ligi 7. hafta sonuçlarına ve puan durumuna göz atmak isterseniz  tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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