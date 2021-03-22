Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün MVP'leri!
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün MVP'leri!

22.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:27
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Şampiyonluk Ligi'nde Günün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 9. hafta 2. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.

Günün ilk karşılaşmasında Team Aurora - 5 Ronin karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 5 Ronin oldu.

Maçın MVP oyuncusu 4/0/11'lik Lee Sın performansı ile orman oyuncusu Broccolı oldu.

Günün ikinci Dark Passage - 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 6/1/10'luk Kaı'sa performansı ile taşıyıcı oyuncusu Neramın oldu.

Günün üçüncü mücadelesinde FastPay Wildcats – Galatasaray Espor karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 1/1/12'lik Blıtzcrank performansı ile destek oyuncusu Zergstıng oldu.

Günün dördüncü karşılaşmasında ise Beşiktaş  Esports - Papara SuperMassive karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.

Maçın MVP oyuncusu 5/0/6'lık Vıktor performansıyla orta koridor oyuncusu Ksaez oldu.

Günün beşinci ve son karşılaşması NASR Esports - Galaktıcos karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım NASR Esports oldu.

Maçın MVP oyuncusu 6/6/6'lık Wukongperformansıyla üst koridor oyuncusu Last oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Çeyrek Final eşleşmelerine bakmak isterseniz a tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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