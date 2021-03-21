Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün Sonuçları
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün Sonuçları

21.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:29
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün Sonuçları

Şampiyonluk Ligi'nde Günün Sonuçları!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 9. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends 2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminde 9. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün sonuçları ise şu şekilde oldu.

Team Aurora - 5 Ronin

Oyun Süresi: 32: 29

Skor: 5 - 17

Altın: 49.9b - 63.4b

Alınan Kuleler: 2 - 10

Ejder: 0 - 3

Baron: 0 - 1

Alamet: 1 - 1

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 9. haftanın 2. gününün ilk karşılaşması Team Aurora - 5 Roninarasında gerçekleşti, mücadelenin galibi 5 Ronin oldu.

Dark Passage - 1907 Fenerbahçe Espor

Oyun Süresi: 31: 04

Skor: 9 - 19

Altın:  49.9b - 61.7b

Alınan Kuleler: 4 - 11

Ejder: 2 - 2

Baron: 0 - 2

Alamet: 2 - 0

Günün ikinci mücadelesinde Dark Passage - 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi, mücadelenin galibi 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

FastPay Wildcats - Galatasaray Espor

Oyun Süresi: 28: 42

Skor: 4 - 16

Altın: 42.8b - 52.2b

Alınan Kuleler: 3 - 9

Ejder: 0 - 4

Baron: 0 - 1

Alamet: 2 - 0

Günün üçüncü mücadelesinde FastPay Wildcats - Galatasaray Espor karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu.

Beşiktaş Esports - Papara SuperMassive

Oyun Süresi: 35: 22

Skor: 8 - 14

Altın: 55.6b - 68.5b

Alınan Kuleler: 1 - 11

Ejder: 1 - 3

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 - 2

Günün dördüncü mücadelesinde Beşiktaş Esports - Papara SuperMassive karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi 35 dakika sonunda Papara SuperMassive oldu.

NASR Esports - Galaktıcos

Oyun Süresi: 30: 10

Skor:  26 - 19

Altın: 60.1b - 50.8b

Alınan Kuleler: 10 - 2

Ejder: 1 - 3

Baron: 1 - 0

Alamet: -

Günün beşinci ve son karşılaşması NASR Esports - Galaktıcos arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi NASR Esports oldu.

Beraberliği Bozma Mücadelesi

Dark Passage - 1907 Fenerbahçe Espor

Oyun Süresi: 24: 42

Skor: 31 - 12

Altın: 52.3b - 41.5b

Alınan Kuleler: 8 - 2

Ejder: 1 - 2

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 0

Şampiyonluk Ligi'nde 9. hafta 2. gün karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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