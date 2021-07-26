Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. hafta 2. gün MVP'leri!

Şampiyonluk Ligi'nde günün MVP'leri.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde 7. hafta 2. gün karşılaşmaları .

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 7. hafta 2. gününü oynanan 5 mücadele ile geride bıraktık.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu. Oynanan karşılaşmalar sonucunda MVP seçilen oyuncuları sizler için derledik.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde günün ilk karşılaşması Galakticos ve 5 Ronin arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 64'lük skor katkısı ve 4/1/5'lik Ziggs performansıyla, Galakticos'un taşıyıcı oyuncusu "Focus" oldu.

Günün ikinci mücadelesi1907 Fenerbahçe Espor ve NASR Esports arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 72'lik skor katkısı ve 9/1/7'lik Irelia performansıyla,1907 Fenerbahçe espor'un orta koridor oyuncusu "Stillnumb" oldu.

Galatasaray Espor ve SuperMassive Blaze mücadelesinin MVP oyuncusu yüzde 65'lik skor katkısı ve 8/1/5'lik Ezreal performansıyla, SuperMassive Blaze'in taşıyıcı oyuncusu "Kaori" oldu

Günün dördüncü mücadelesinde Beşiktaş ve Dark Passage karşılaşması vardı. Mücadelenin MVP oyuncusu yüzde 93'lük skor katkısı ve 11/1/4'lük Taliyah performansıyla, Beşiktaş'ın orman oyuncusu "Robin" oldu.

FastPayWildcats ve Team Aurora mücadelesinin MVP oyuncusu yüzde 90'lik skor katkısı ve 6/0/3'lük Orianna performansıyla, fastPay Wildcats'in orta koridor oyuncusu "Serin" oldu.

Gösterdikleri performans ile MVP olmaya hak kazanan oyuncuların performansları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros