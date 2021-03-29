Vodafone dijital koruma nedir?

Vodafone Dijital Koruma nedir? sorusu Vodafone kullanıcıları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Mobil cihazlar için sunulan koruma hizmeti olan Vodafone dijital koruma güvenilir mi? Vodafone dijital koruma ücretli mi, ücretsiz mi?

Vodafone Dijital Koruma hizmeti, Vodafone kullanıcılarının araştırdığı başlıklardan oluyor. Peki, Vodafone dijital koruma nedir? Sadece Vodafone üyelerine hizmet veren Vodafone dijital koruma ücretli mi, ücretsiz mi?

VODAFONE DİJİTAL KORUMA NEDİR?

Vodafone Dijital Koruma akıllı cihazınızı Vodafone şebekesi ile internete girdiğinizde virüslerden, zararlı dosyalardan ve internet sitelerinden korur. Dijital Koruma'i etkinken, eğer zararlı bir dosya indirmeyi denerseniz Dijital Koruma dosyayı bloke eder ve size SMS ile bilgilendirir.

Vodafone Dijital Koruma şu şekilde açıklıyor:

Dijital Koruma cihazlara zarar verebilecek ve cihazlardaki bilgileri çalmaya çalışan web siteleri ve yazılımlara karşı koruma sağlar.

Dijital Koruma farkında olunmadan SMS atan zararlı uygulamalara karşı koruma sağlar ve bu uygulamalar indirilmeye çalışıldığında kullanıcıları uyarır.

Sosyal medya görünümlü olan ve bilgi güvenliğini riske atan web sitelerine karşı da kullanıcıları uyarı arayüzleriyle bilgilendirir.

VODAFONE DİJİTAL KORUMA NASIL KULLANILIR?

Vodafone müşterisiyseniz, tüm akıllı cihazlar ve işletim sistemlerinde geçerli olmak üzere Vodafone Mobil şebekesi üzerinden internet bağlantısı kurmanız ve Dijital Koruma paketine abone olmanız yeterli olacaktır. Vodafone Yanımda uygulaması ve Online Self Servis üzerinden servisi aktif edin, internetinizi kullanabilirsiniz.

VODAFONE DİJİTAL KORUMA ÜCRETLİ Mİ?