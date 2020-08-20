Vizyonda bu hafta

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

20.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:41

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

Oda Oda, dileklerini gerçekleştiren bir oda keşfeden bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor. New York'ta yaşayan otuzlu yaşlardaki Kate ve Matt, daha otantik ve sağlıklı bir yaşam arayışındadır. Bunun için şehirden ayrılmaya karar veren çift, New Hampshire'da eski bir eve taşınır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan çift, evlerinde istedikleri şeyleri gerçekleştirebilecek olağanüstü bir güce sahip gizli bir oda keşfeder. Akıllarından geçen her şeyi dileyen çift, istediklerine sahip olduklarında büyük bir şaşkınlık yaşar. Bir gün odadan, daha önce deneyip sahip olamadıkları çocuğu vermelerini istemeye karar verirler. Ancak Katee ve Matt'İn bu istekleri beklenmedik olaylar yaşamalarına neden olur.

Hayallerin Peşinde Modern bir Mark Twain macerasına benzeyen filmin ana kahramanı Zak, down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakımevinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında haydut Tyler ile tanışır. Tyler Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakımevi hemşiresi Eleanor'un da yardımıyla Zak'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaktır...

Oyunculuğuyla olduğu kadar deneysel sanat etkinlikleriyle de ön plana çıkan Shia LaBeouf'u ve Zachary Gottsagen'ı başrolüne yerleştiren filmin yönetmen koltuğunda Tyler Nilson ve Mike Schwartz ikilisi oturuyor. Filmin senaryosu da yönetmenlerin elinden çıkma. 

Palm Springs Palm Springs, bir düğün gününü tekrardan yaşadıkları bir döngüye hapsolan Nyles ve Sarah'nın hikayesini konu ediyor. Rahat bir insan olan Nyles ve nedime olmaya pek de istekli olmayan Sarah'nın yolu, Palm Springs'te bir düğünde kesişir. İkilinin arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs'ten ne zaman ayrılmaya çalışsa kendini yeniden aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

13. Mezar

13. Mezar, kurbanlarını gömmek için gittikleri mezarlıkta beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalan iki kiralık katilin hikayesini konu ediyor. İki kiralık katil, patronlarının emri ile öldürdükleri son kurbanları, birkaç yıldır kullandıkları bir mezarlığa gömmeye götürür. Cesedi gömmek için ormana doğru yola çıkan katiller, burada beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Gece çöktüğünde, ormanlık alan hakkında karanlık ve ürkütücü bir gerçeği ortaya çıkaran katiller, kendilerini eski bir doğaüstü güçle mücadele ederken bulur.

Ran Ran, Shakespeare'in ünü oyunu Kral Lear'ın serbest bir Japon uyarlaması. Filmde başarılı hükümdarlık kariyeri anbean sarsılan bir babanın, çocukları tarafından uğradığı ihanet ve bu güç savaşlarının karakterlere verdiği ölümcül zararlar işlenir. Hidetora, krallığını üç oğlu arasında paylaştırmak istediğinde karşılaştığı şey hem bir babanın hem de bir hükümdarın hak etmediği tarzda bir netice olacaktır. Çocuklarından kendisine sadık kalmalarını bekleyen baba, beklemediği bir şekilde kendi çocuklarının acımasız yüzüne tanık olacaktır.

'Seven Samurai' ve 'Yojimbo' gibi başyapıtlarıyla klasikleşen usta yönetmen Akira Kurosawa tarafından yönetilen Ran, İngiliz edebiyatının bu önemli eserinin temel karakteristiklerini Uzakdoğu kültürüyle birlikte başarılı bir şekilde yoğurmuştur.

Midway Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur. "Kurtuluş Günü", "Yarından Sonra", "2012", "Beyaz Saray Düştü" gibi yapımların yönetmen koltuğuna geçen usta isim Roland Emmerich'in yönetmenliğini üstlendiği filmin kadrosunda Patrick Wilson, Ed Skrein, Luke Evans, Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

(İHA)

Vizyonda bu hafta

Kaynak: İHA

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