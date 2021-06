Vizyon 2123 'Yaz UZAY Okulu' başlıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından organize edilen 'Yaz UZAY Okulu'nun, insanlığın uzayda yaşadığı bir geleceği inşa edecek ve yönetecek liderler ve bilim insanları yetiştirme hedefiyle hazırlandığı belirtildi, 'İnsanlığı başka galaksilere götürecek bilimi, teknolojiyi, aşkı ve...

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından organize edilen 'Yaz UZAY Okulu'nun, insanlığın uzayda yaşadığı bir geleceği inşa edecek ve yönetecek liderler ve bilim insanları yetiştirme hedefiyle hazırlandığı belirtildi, 'İnsanlığı başka galaksilere götürecek bilimi, teknolojiyi, aşkı ve ilhamı geliştirecek liderler arıyoruz' çağrısında bulunulan 'Yaz UZAY Okulu' farklı bilim dallarında dersleri kapsıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından organize edilen ve her yıl farklı içeriklerle hazırlanması planlanan 'Yaz UZAY Okulu' 5-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"UZAYDA YAŞAM FİKRİYLE HER GEÇEN GÜN DAHA DA HEYECANLANIYORUZ"

'Uzayın derinliklerinde bir hayat kurgulamaya ne dersin?' diyerek katılımcılarına çağrıda bulunan 'Yaz UZAY Okulu' için İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Back to the Future, Star Trek, Star Wars ve Interstellar gibi sinema yapıtlarından etkilenerek büyüsüne kapıldığımız uzayda yaşam fikriyle her geçen gün daha da heyecanlanıyoruz. İnsanlığı evrenin derinliklerine götürecek fikrin açık ve erişilebilir olacağı günü bekleyerek bilgimizin sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. 63 uluslararası akredite programlı, THE Kaliteli Eğitim (SDG4) sıralamasında Dünya 24'üncüsü Türkiye 1'incisi, QS EECA 2021 sıralaması 'Uluslararası Akademisyen' kategorisinde 58'inci olan İGÜ'de üniversite deneyimine bu yaz başla."

İnsanlığın dünya dışındaki yaşam formlarına ulaşması halinde olası senaryoların da konuşulacağı organizasyona dair üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"İnsanlığın geleceğinin iş, devlet ve inovasyon liderleri nasıl yetiştirilir? Uzayda keşfedilecek zeki yaşam formlarıyla ilişkilerimizi düzenleyecek kanunları kim hangi kriterlere göre nasıl yapacak? Marsta kurulan insan yerleşim kolonisine yapılacak 6 ay sürecek uzay yolculuğunda kabin hizmetleri nasıl planlanır? vb. soruların yanıtlarını İGÜ Yaz Uzay Okulu'nda bulacaksın. İGÜ Yaz Uzay Okulu'nda sizleri Vulcan selamı ile selamlıyor; insanlığı başka galaksilere götürecek ilhamı, aşkı, bilimi, teknolojiyi geliştirecek lider adaylarını bekliyoruz"

İGÜ Yaz UZAY Okulu kapsamında verilecek dersler ise, "'Uzay- Zaman: Kozmik Okyanus', 'Işık Hızına Doğru: Uzay Araçları Tasarımı ve Mühendisliği', 'Gökcisimlerinde ve Uzay Boşluğunda Ev Okul Üs Fabrika İnşaatı', 'Samanyolu Galaksisi ve Ötesinde Havacılık Yönetimi', 'Galakside Ne Nereden Nasıl Temin Edilir? Uzayda Lojistik Yönetimi', 'Uzay ve Yapay Zeka: R2D2, Mr. Data ve Ötesi', 'Gökcisimlerinde Üretim', 'Uzay Yarışı, Yatırımları ve Ekonomisi', 'Yönetim ve İşletmecilik' gibi konuları kapsayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı