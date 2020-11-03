Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

03.11.2020 22:40 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:57

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırılar terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildi.

Reuters, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısını DEAŞ tarafından üstlenildiği bilgisini verdi.

Viyana'da dün farklı noktalardan eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırı düzenleyen 20 yaşındaki terörist emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke, saldırıları kınadı.

İKİNCİ SALDIRGAN TESPİT EDİLEMEDİ

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, dün başkent Viyana'da düzenlenen terör saldırısında ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin yapılan incelemelerde henüz bir ipucuna rastlanamadığını söyledi.

Nehammer, terör saldırısına ilişkin gelişmeleri paylaştığı basın toplantısında, saldırıya ilişkin çok sayıda görüntünün incelendiğine dikkati çekerek, "Saldırıda ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin henüz bir ipucuna ulaşılamadı." dedi.

Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ömer Çelik Mesut Yılmaz Geert Wilders Emmanuel Macron
Magazin Danla Bilic Halil Sezai Aleyna Tilki Bergüzar Korel
Spor Babel Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 22:56:52. #1.14#
title