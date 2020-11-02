Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi
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Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi

02.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:48

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti.

Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung'un haberine göre polis, açılan ateşe karşılık verirken saldırgan kaçtı.

BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATILDI

Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
CİMBOMLU: Mafya is basinda.
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İSLAMI KÖTÜLEMEK İÇİN YAPILAN OPERASYONLARDAN BİRİ: İslamı kötülemek için yapılan operasyonlardan biri
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İSLAM: Birileri din savaşları başlatmak istiyor
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