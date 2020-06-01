Vivo X50, X50 Pro ve X50 Pro Plus Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatları Vivo, amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurdu.

Vivo, amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurdu. Vivo X50, X50 Pro ve X50 Pro Plus resmi olarak duyuruldu. X50, bugüne kadarki en ince 5G telefon olarak karşımıza çıkarken; X50 Pro ve X50 Pro+ olağanüstü fotoğraf yetenekleri ile öne çıkıyor. Vivo X50 akıllı telefon serisi özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Vivo X50 Pro Plus Özellikleri

Vivo X50 Pro Plus, Samsung'un yeni 50MP ISOCELL GN1 1/1.3" sensörünü kullanan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. ISOCELL ve Tetracell'i ilk kez bir arada görüyoruz ve ikili modda 2.4µm pikselli 12.5MP çekimler yapabiliyor. Vivo, hareket bulanıklığı giderme algoritması ve devamlı odak takibi ile video ve fotoğrafların gece harika görünmesini sağladıklarını söylüyor. Gece çekimleri demişken, serinin tüm modelleri gece net gökyüzü fotoğrafı çekmeyi mümkün kılan Süper Gece Modu (Super Night Mode) ve Uzay Modu (Astro Mode) desteği sunuyor. Periskop zoom kamera, Hyper Zoom olarak adlandırılan 60x'e kadar hibrit zoom vadediyor. Kameranın kendi 8MP sensör ve yaklaşık 5x optik büyütme (135mm) yapabilen f/3.0 lense sahip. Ayrıca otomatik olarak 2.5cm uzaklığa odaklanabildiğinden makro çekimler için de kullanılabilen 120 derecelik görüş alanın sahip 8MP ultra geniş bir kamera da bulunuyor. Dördüncü 13MP f/2.5 kamera, portre çekimler için özel bir kamera ve 2x optik zoom sunuyor. Fotoğrafçılık dışında, 6.56 inç OLED ekrana bakıyoruz. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefon, Funtouch OS 10.5 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Vivo X50 Pro Özellikleri

X50 Pro da kamerasıyla öne çıkan bir model. Ana kamera, rakiplerinden daha stabil videolar çekmeyi vadeden gimbal tarzı bir stabilizasyona sahip. 48MP Sony IMX598 sensörü f/1.6 diyafram açıklığı sunuyor. Gimbal sistem, günümüzdeki standart optik görüntü sabitleme (OIS) sistemlerine kıyasla dönme açısı ve titreme önleme alanını önemli ölçüde genişletiyor. Diğer üç kamera, diğer modelle neredeyde aynı; periskop kamera f/3.4 diyafram açıklığı sunuyor. Selfie kamera 32MP ve f/2.5 diyafram açıklığına sahip. X50 Pro, son derece kavisli 1080 x 2376 çözünürlüğünde OLED ekran, ekran içi parmak izi okuyucu, Qualcomm Snapdragon 765G işlemci ile geliyor. Telefonun 4315 mAh bataryası, kutudan çıkan şarj adaptörü ile 33W hızlı şarjı destekliyor.

Vivo X50 Özellikleri

Düz X50, gimbal stabilizasyonu ve periskop zoom yeteneğine sahip değil. Bu modelin öne çıkan yanı, sadece 7.49mm inceliğinde olması. Bu da vivo X50'yi en ince 5G telefon yapıyor. Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden güç alan telefon, diğer modellerle aynı çözünürlükte 6.56 inç AMOLED ekrana sahip ancak panel düz, kavisli değil. Öndeki delik çentik, 32MP selfie kamera barındırıyor ve diyafram açıklığı f/2.48. Pro modellerde ön kamera f/2.45 diyafram açıklığında. Arkada, Pro modeldeki gibi f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48MP sensör bulunuyor ancak standart OIS kullanılmış. Ultra geniş kamera ve 13MP kısa telefoto kameralar da aynı. Telefonun 4200 mAh bataryası, kutusundan çıkan şarj aleti ile 33W'da şarjı destekliyor.

Vivo X50, X50 Pro, X50 Pro Plus Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vivo X50 Fiyatı

Düz Vivo X50, 8GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 256GB depolama olmak üzere iki modelle geliyor. Vivo X50 8GB/128GB fiyatı 490 dolar, Vivo X50 8GB/256GB fiyatı 550 dolar. Siyah, pembe ve mavi renk seçenekleriyle 6 Haziran'da satışa sunulacak.

Vivo X50 Pro Fiyatı

Siyah ve mavi renkleriyle gelen Vivo X50 Pro da aynı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor. Vivo X50 Pro 8GB/128GB fiyatı 600 dolar, Vivo X50 Pro 8GB/256GB fiyatı 660 dolar. Satışlar 12 Haziran'da başlayacak.

Vivo X50 Pro Plus Fiyatı

Daha pahalı olan X50 Pro Plus'ın 12GB RAM 256GB depolama alanı modeli de bulunuyor. Vivo X50 Pro Plus 12GB/256GB fiyatı 840 dolar. 8GB/128GB modelin fiyatı 701 dolar. 8GB/256GB modelin fiyatı da 771 dolar. Satışlar Temmuz ayında başlayacak.