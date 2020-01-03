Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı
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Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı

Fransa’nın dünyaca ünlü Bordeaux şarabı, iklim krizi ve biyolojik araştırma kapsamında özel koruyucu kutuları içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi.

03.01.2020 20:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:55
Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı

'nın dünyaca ünlü şarabı, özel koruyucu kutuları içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi. Uzmanlar, astronotlar tarafından bir damlasının bile tüketilmesinin yasaklandığı 12 şişe şarabın, yerçekimsiz ve iklim krizine maruz kalmamış bir ortamdan nasıl etkileneceğini görmek istiyor.


Araştırma kapsamında, aynı marka 12 şişe şarap da bir yıl boyunca yeryüzünde bekletilecek. Bu sürenin sonunda ise şarapları karşılaştıracak olan bilim insanları, böylece mikro yerçekimi ve kozmik radyasyonun özellikle şarabın fermentasyon sürecini nasıl etkilediğine dair ipuçları elde edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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