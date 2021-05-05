Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER - Haberler | Güncel

Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı Korona virüs tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi;

Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı

Korona virüs tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi; çorbadan kahveye, tatlıdan ekmeğe ailesinin tükettiği gıdaları kendi üretiyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan İsmail Kavak, pandemi sürecinde kendisini ve ailesini virüsten korunmak amacıyla çorbadan kahveye kadar tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı.

Osmancık ilçesinde yaşayan İsmail Kavak, korona virüs (Covid-19) salgınının başlangıcında virüse karşı tedbir almak için ailesiyle birlikte gıda tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Kavak, alınan tedbirler kapsamında evde kalma zorunluluğu ve sosyal izolasyonla birlikte çorbadan kahveye, tatlıdan ekmeğe ailesinin tükettiği gıdalar için kolları sıvadı. Ağırlıklı olarak annesinin tariflerini kullanan Kavak, sağlıklı beslenmek için doğanın nimetlerinden faydalandığını söyledi.

Yaklaşık 32 yıl kamuda görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan İsmail Kavak, pandemi sonrası kendisine 'Ben kendimi ailemi ve çevremi korona virüsten nasıl koruyabilirim?' sorusunu sorduğunu ve bunun üzerine sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi üzerine araştırmalar yaptığını belirtti. Kavak, "Doğal gıdaların korona virüsten korunmada etkili olduğunu gördüm. Bunun üzerine deneme yanılma yoluyla tükettiğimiz gıdaları üretmeye başladım. İlk başladığım ürün de tarhanadır. Ondan sonra en önemli ürün alıç meyvesi üzerine ağırlık verdim. Alıç sirkeleri ve alıç marmeladı. Korona virüse karşı direnç sağladığını, vücudumuzdaki kılcal damarları, kalbe giden damarları açtığını bir üniversitede bilimsel araştırması yapılmış bir ürün olduğunun ispatını gördüm ve marmeladı ile sirkesini yaptım. Daha sonra zerdeçallı, yumurtalı, sebzeli makarna yaptım. Unutulmuş en eski geleneklerimizden birisi olan cevizli sucuğu kendime özel formülle yapmaya başladım. Yine en önemli ürünlerimizden biri olan ekşi maya ekmek yapmaya başladım. Menengiç kahvesi, kuşburnu marmeladı, elma sirkesi ve bir çok gıdayı kendim yapıyor ailem ve dostlarımla tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı
Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı
Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı
Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER

Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Virüsten korunmak için tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 19:59:01. #1.15#

title