Virüsle Enfekte Olan Kişiler Bir Ayda 406 Kişiye Bulaştırabiliyor Covid-19 ile mücadele kapsamında sıkça duyduğumuz sosyal mesafe ve

Covid-19 ile mücadele kapsamında sıkça duyduğumuz sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma hakkında yapılan araştırmalar oldukça önemli bir gerçeği ortaya koydu. İşte yapılan araştırmanın sonuçları!

Tek Bir Kişi 406 Vakaya Yol Açabilir

University of Massachusetts Amherst tarafından yapılan araştırmaya göre sosyal mesafe, sosyal uzaklaşma ve izolasyon kurallarına uymayan vakalar, bir ay içerisinde 406 adet yeni vakaya yol açabilir.

Araştırma sonuçlarına göre virüsle enfekte olan bir kişi sosyal mesafede tavsiye edilen 2 metre kuralına uymazsa, mesafenin kısalması ile doğru orantılı olarak oldukçe geniş ölçekli bir vaka tablosuna sebebiyet verebiliyor.

Buna göre virüsle enfekte olan yalnızca tek bir kişinin sosyal mesafede uyguladığı aralık 1,5 metre olursa 2,5 yeni vaka ve 1 metre olursa 15 yeni vaka ortaya çıkıyor. Eğer sosyal mesafe kuralları uygulanmazsa 406 yeni vaka ortaya çıkıyor. Bunun yalnızca tek bir kişiden oluştuğunu vurgulamamızda fayda var.

Yapılan araştırmalar dahilinde vakaların yüzde 30 ila yüzde 50 oranındaki kısmında asemptomatik bir sürecin yaşandığı fark edildi. Yani bilinmeyen ama var olan vakaların yarısına yakını süreci herhangi bir belirti olmadan geçiriyor ve bu süreçte hasta olmadıklarını düşündükleri için kuralları hiçe sayabiliyor. Buna karşın virüs hem kuluçka döneminde hem de asemptomatik dahi olsa hastalık süresince bulaşabilme riskine sahip. Bu nedenle herkesin hem hastalığı kapmamak hem de yaymamak adına sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.