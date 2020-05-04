Virüse ve yağışa aldırış etmeden banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Virüse ve yağışa aldırış etmeden banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Virüse ve yağışa aldırış etmeden banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu
04.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:15

Virüse ve yağışa aldırış etmeden banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu Uşak'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesinin bariyerlerle kontrol altına alınmasına rağmen vatandaşlar banka ve PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Virüse ve yağışa aldırış etmeden banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu

UŞAK - Uşak'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesinin bariyerlerle kontrol altına alınmasına rağmen vatandaşlar banka ve PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yağan yağmura aldırış etmeden bekleyen vatandaşlardan bazılarının ise sosyal mesafeyi korumadıkları görüldü.

Korona virüse karşı yurt genelinde alınan tedbirler ile birlikte Uşak'ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi de geçtiğimiz günlerde bariyerlerle kapatılırken zorunlu olmadıkça vatandaşların caddeye çıkmaması kararı alındı. Soğuk havaya ve yağışa aldırış etmeyen insanlar virüs salgınını da önemsemeyerek PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yasağa rağmen kuyrukta çocuğuyla bekleyen vatandaş bekçi tarafından uyarılarak eve gönderildi. Cadde boyunca oluşan uzun kuyruklarda vatandaşlardan bazılarının birbirine yakın olmaları ve olaya müdahale edilmemesi de dikkat çekti.

"Kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız"

Pek çok vatandaşın zorunlu olmadıkça caddeye çıkarak tehlike saçtıklarını ifade eden sağlık görevlisi Filiz Aslan, "Çoğu gereksiz dolaşıyor. Ben işten çıktım şu anda evime gidiyorum, gececiydim. Hiç kimse önlem almıyor, herkes boş boş dolaşıyor. Hiç kimse işin ciddiyetinin farkında değil Ben kendi adıma korkuyorum, küçük çocuğum var taşıyıcı olmaktan korkuyorum. Daha dikkatli olmak lazım, mesafeyi korumak lazım. Geçenlerde gördüm, kuyruklarda gerginlik de oluşuyor. Başkalarını düşünmüyorsanız kendi sağlığınızı düşünmek zorundasınız" dedi.

Bankada acil işinin olduğunu ifade eden Hayriye Baransel ise işi olmadıkça çıkmadığını ve diğer vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Virüse ve yağışa aldırış etmeden banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haber
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haber
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Haber
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Kim Jong-un geri döndü, 'kötürüm kaldı' diyen firari vekil özür diledi
Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Loris Karius Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Virüse ve yağışa aldırış etmeden banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 20:26:39. #1.14#
title