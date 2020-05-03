Virüse karşı ele ele verip köye fırın yaptılar
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Virüse karşı ele ele verip köye fırın yaptılar

Virüse karşı ele ele verip köye fırın yaptılar
03.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:28

Virüse karşı ele ele verip köye fırın yaptılar Sivas'ta Covid-19 salgınından etkilenmek istemeyen köylüler el ele vererek kendi aralarında topladıkları para ile köylerine fırın yaptı Sivas'ta Covid-19 salgınından etkilenmek istemeyen köylüler el ele vererek kendi aralarında topladıkları para...

Virüse karşı ele ele verip köye fırın yaptılar

Sivas'ta Covid-19 salgınından etkilenmek istemeyen köylüler el ele vererek kendi aralarında topladıkları para ile köylerine fırın yaptı

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 salgınından etkilenmek istemeyen köylüler el ele vererek kendi aralarında topladıkları para ile köylerine fırın yaptı.

Kent merkezine uzaklığı 39 kilometre olan Gaziköy'ü sakinleri Covid-19 salgını sonrası kolları sıvadı. El ele veren köy sakinleri kendi aralarında hayırseverlerinde katkılarıyla topladıkları yaklaşık 24 bin Türk lirasıyla köylerine ekmek fırını yaptı. Köy dışından ekmek almayı bırakarak korona virüsten korunmak isteyen köylüler, yaptıkları fırında kendi ekmeklerini kendileri üretmeye başladı.

Köyde yaşayan herkese açık

Köy sakini Eyüp Demir, fırını korona virüs nedeni ile yaptıklarını dile getirerek, "Biz bu fırını hayırseverler tarafından yaptık. Onların katkıları olmasa bizim burayı yapmamızın mümkünatı yoktu. Ekmeği biten komşu gelip fırında ekmeğini yapıyor. Yarın kimin biterse o komşu gelip ekmeğini yapıyor. Bu şekilde devam ediyor. Virüs nedeniyle biz buraya temiz ve şeffaf bir fırın yaptık. Burası köye ait olan bir fırın. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Ekmek yapmak isteyen ununu getirip burada yoğuruyor ve bura da pişiriyor. Burası zaten halkın hepsine açık. Yani köyde ikamet eden herkes burayı kullanabilir" dedi.

"Virüs korkusu ile dışarıdan ekmek almayı bıraktık"

Köy sakini Hüsne Köse, virüs korkusu ile dışarıdan ekmek almayı bıraktıklarını belirterek, "El yapımı köy ekmeği yapmak için bu fırını yaptık. Komşularla aramızda para topladık ve yardımlaşarak yaptık. Herkes çalıştı emekleri geçti. Emeği geçen herkesten rabbim razı olsun. Virüs korkusu ile dışarıdan ekmek almayı bıraktık. Kendimiz yapıp kendimiz yiyoruz" diye konuştu.

Virüse karşı ele ele verip köye fırın yaptılar

Kaynak: İHA

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