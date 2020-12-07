Virüse karşı aktarlara rağbet arttı
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Virüse karşı aktarlara rağbet arttı

07.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:46

Virüse karşı aktarlara rağbet arttı Korona virüsün dünyada ve Türkiye'de hızla tırmanışa geçmesiyle birlikte vatandaşlar aktarlara daha fazla rağbet göstermeye başladı.

Virüse karşı aktarlara rağbet arttı

BURSA - Korona virüsün dünyada ve Türkiye'de hızla tırmanışa geçmesiyle birlikte vatandaşlar aktarlara daha fazla rağbet göstermeye başladı.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Zeybek, vatandaşlara Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici doğal ürünler kullanmalarını tavsiye etti. Vatandaşlara bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirici doğal ürünler tavsiye eden Zeybek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza tavsiyemiz özellikle bu dönemde çocuklarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirici ekinezya, propolis, kekim yağı, udi hindi yağı, hibisküs, zerdeçal, tarçın, zencefil, kuşburnu gibi doğal ve bitkisel ürünleri daha fazla kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Aktarlar olarak geliştirdiğimiz yüzde 100 doğal ve bitkisel ürün olan 'Korona Savar Şurup', yüzde 100 şifa kaynağı bir üründür. Korana savar Şurubu içinde yok yok. Andız pekmezi, keçiboynuzu balı, propolis, ekinezya, kara mürver, arı sütü, polen, çam kozalağı, tarçın, zencefil, zerdeçal, ayva yaprağı, kekik, ebe gümeci, ıhlamur, papatya ve acı badem bulunuyor. Yüzde 100 şifa kaynağı ve yüzde yüz korona savardır. Halkımıza bu tür doğal ve bitkisel ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Bu süreçte vatandaşlarımıza yalan yanlış beyanlarda bulunarak aktarlardan uzak tutma anlayışı içinde olanlara da tıbbın babası olan Hipokrat'ın sözünü hatırlatmak isteyen Zeybek, "Gıdanız şifanız, şifanız gıdanız olsun.

Virüse karşı aktarlara rağbet arttı
Virüse karşı aktarlara rağbet arttı
Virüse karşı aktarlara rağbet arttı
Virüse karşı aktarlara rağbet arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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