"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı ABD'de 50 yaş altı yüzlerce vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölümcül koronavirüs salgınında en fazla vakanın görüldüğü ABD'de 50 yaş altı yüzlerce vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. The Washington Post'un açıklanan veriler üzerinde yaptığı çalışmalara göre virüs nedeniyle şu ana kadar en az 759 tane 50 yaş altı ABD vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

20 YAŞ ALTI 9 ÖLÜM

Koronavirüs salgınında 20 yaş altı için ölüm tehdidinin çok düşük olduğu belirtiliyor, ancak gazeteye göre şu ana kadar ABD'de bu yaş grubuna mensup 9 kişi hayatını kaybetti.

20'Lİ YAŞLARDA 45 ÖLÜM

Yapılan araştırmada yaş grubu yükseldikçe ölüm oranının da yükseldiği görüldü. Post'un incelediği verilere göre 20'li yaşlarda 45, 30'lu yaşlarda 190 ve 40'lı yaşlarda 413 ölümlü vaka görüldü.

SAYI DAHA FAZLA OLABİLİR

Gazete, hayatını kaybeden 50 yaş altı vatandaşların sayısının bulduklarından daha fazla olduğunu, ancak California gibi bazı eyaletler yaş gruplarını kendilerine bildirmeyi kabul etmediği için tam sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

ABD'de şu ana kadar 435 bini aşkın vaka tespit edilirken yaklaşık 14 bini aşkın insanhayatını kaybetti.