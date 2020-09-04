Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı
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Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı

Hatay'da balayı için gittiği ilçede koronavirüse yakalanan yeni gelin, doktorun karantina uyarısını hiçe sayarak üst üste iki düğüne gitti. Durumun anlaşılması üzerine köy karantinaya alındı.

Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı
04.09.2020 23:20 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:17

Hatay'da balayı için gittiği ilçede koronavirüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin hastalığa rağmen üst üste iki düğüne gitti. Durumun anlaşılması üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında köy karantinaya alındı.

DOKTORUN UYARISINI DİNLEMEDİ

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. İsimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay'ın Arsuz ilçesine gitti. İddiaya göre, genç kadının Arsuz'daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü.

İKİ DÜĞÜNE KATILDI, KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Genç çiftin Kozkalesi köyünde yapılan iki düğüne de katıldıkları tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Köyün karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
PATOZ: pozitif olup karantinada olması gerekirken gezenler için ayrı bir ceza uygulanmalı. 3000 TL korkutmuyor insanları.
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