Virtus Pro, Dota Pro Circuit sezonunu üst üste ikinci kez yenilgisiz tamamladı

7-0'lık seri ile turnuvayı şampiyon olarak bitirdiler.

Virtus Pro Dota2 takımı, dün Winstrike Team takımına karşı oynadığı maçtan galip gelmesiyle ESL ONE DPC EEU Sezon 2 turnuvasını yenilgisiz kapatmayı başardı.

7-0'lık skor ile bu sezonu şampiyonlukla bitiren Virtus Pro, son galibiyeti ile Major Playoff'larındaki yerini güvence altına aldı. Son alınan galibiyet ile VP, tüm zamanların toplam galibiyet-mağlubiyet skorunu 14-2'ye getirdi.

Virtus Pro'nun ardından ligdeki sıralamasını güvence altına alan diğer bir takım ise Team Spirit oldu. Sadece VP'ya bir maç kaybeden ekip ikinci sırada yer alarak Major Grup Aşaması'na katılmaya hak kazandı.

Ligin 3. sırasını ise Navi, Team Unique ve AS Monaco Gambit paylaşıyorlar. Önümüzdeki günlerde bu üç takım da kalan maçlarını gerçekleştirecekler ve 3. olmayı başaran ekip Major Wild Card aşamasına hak kazanacak.

Lig sıralamasında birinci ve ikinciliğini garantileyen takımlardan VP 30.000$, Team Spirit ise 28.000$ kazanacak.

Ligin sıralaması ise anlık olarak şu şekilde:

Kaynak: Playerbros