Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
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Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü

Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – TEM otoyolu Düzce gişeler mevkiinde seyir halinde olan talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle otoyol girişinde devrildi.

DÜZCE (İHA) – TEM otoyolu Düzce gişeler mevkiinde seyir halinde olan talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle otoyol girişinde devrildi. Kazada devrilen tırın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaralandığı kaza, havadan da görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Düzce'ye talaş getiren Aydın K. idaresindeki 81 AV 910 plakalı Mercedes marka tır, Düzce gişelerden girmesinin ardından virajı alamayarak, devrildi. Sürücü tır içinde sıkışırken, talaşlar ise yol kenarına döküldü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın içinde sıkışan sürücü Aydın K., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Aydın K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Talaş yüklü devrilen tır sebebiyle TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkii kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Tırın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Virajı alamayarak devrilen tır da havadan görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü
Virajı alamayan tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı, talaşlar yola döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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