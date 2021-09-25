VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KANALA UÇTU

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu.

Ters vaziyette suya gömülen otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesinde seyir halindeki Engin Mutlu'nun (24) kullandığı 07 AJM 121 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, demir bariyerleri aştıktan sonra DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Ters vaziyete suya gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanıyla çıkmayı başardı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün araçta başka kimse olmadığını söylemesine rağmen İnsani Yardım Vakfı Arama ve Kurtarma ekipleri aracın içerisinde ve kanal içinde arama yaptı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç da çekici yardımıyla sudan çıkartıldı.